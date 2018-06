Global Pest Awareness Day (6 de Junho 2018)

Este ano no Pest Awareness Day, a Extermínio Higiene e Controle, Lda marcará presença no Global Summit dos Serviços de Gestão de Pragas para a Saúde Pública e Segurança Alimentar, onde os especialistas do mundo inteiro se juntam para debater novas tecnologias, tendências e inovações neste sector.

Serão discutidos temas como:

- O que nos espera o futuro do sector de gestão de pragas?

- Como a Tecnologia Alimentar, a Inovação e as Tendências de Consumo influenciam o Serviço de Gestão de Pragas?

- Inovações e tecnologia – Utilizando dados para construir modelos sobre as doenças causadas por mosquitos?

- Mudança de paradigmas na Gestão de Pragas - Como pode esta indústria prever e preparar-se para a mudança?

- Normas de Gestão de Pragas - A Necessidade de uma Abordagem Global Harmonizada?

- Reconhecendo a Importância para a Saúde Pública do Serviço de Gestão de Pragas Urbanas

- Impactos da Mudança Climática nas Pragas e Gestão de Pragas Estrutural

- Volta ao mundo em 80 minutos: actualizações sobre as tendências e os desafios que os profissionais de Gestão de Pragas estão a enfrentar no mundo

O dia 6 de Junho foi declarado Dia Mundial de Consciencialização sobre Pragas, as quais afectam o nosso quotidiano. Contudo, nós somos responsáveis por contribuir com as condições ideais que possibilitam a sua proliferação. O objectivo desta iniciativa, apoiada pela World Health Organization (WHO), organizada conjuntamente pela CPCA (Chinese Pest Control Association), FAOPMA (Federation of Asian & Oceania Pest Management Associotaion), NPMA (National Pest Management Organisation – USA) e CEPA (Confederation of European Pest Associations), é sensibilizar os cidadãos de todo o mundo para o contributo dos profissionais do controlo de pragas, os quais são responsáveis ​​pela protecção dos seus alimentos, do seu lar, da sua família, do ambiente em que vivemos e onde desenvolvemos a nossa actividade laboral, prevenindo contra os riscos face à saúde pública.

As empresas de controlo de pragas devem deter o conhecimento, experiência e ferramentas necessárias para sensibilizar a sociedade civil sobre os danos causados pelas pragas urbanas, transmitindo a importância da proactividade comportamental face a estas pragas destrutivas, as doenças que podem transmitir, alimentos e áreas que podem contaminar.

Definição de uma praga

Uma praga é algo que:

- Compete com os seres humanos, animais domésticos ou plantas desejáveis ​​por alimentação e água;

- Fere os seres humanos, as animais e as plantas e danifica as estruturas e propriedades;

- Transmite doenças entre os seres humanos, animais domésticos, a vida selvagem ou plantas desejáveis;

- Causa danos aos seres humanos ou animais domésticos.

Por que o controlo de pragas é tão importante?

No mundo de hoje, o controlo de pragas é um assunto extremamente importante.

Significa proteger a sua casa e família contra insectos que podem ser prejudiciais à nossa saúde e causar danos nas propriedades.

Quando falamos de “controlo de pragas” ou “gestão de pragas”, não devemos assumir que isso significa apenas controlar e erradicar pulgas, aranhas, formigas e ou baratas. Vai além disso, envolve a segurança dos alimentos que consumimos, mais precisamente a segurança alimentar, a segurança estrutural, através do controlo das pragas que afectam madeiras, entre outras que colocam em causa a nossa saúde.

É fundamental ter um sistema de controlo de pragas integrado, permitindo a sua segurança e dos seus bens.

Sabia que:

- Os roedores são os principais portadores de pragas tão perigosas como ácaros, carrapatos e pulgas? Transportam doenças que podem ser transmitidas para animais e seres humanos.

- Os roedores podem ser responsáveis ​​por iniciar os incêndios em circuitos eléctricos?

- Todos os dias pessoas são internadas devido a picadas e mordidas de insectos.

- Além disso, há milhares de pessoas que são alérgicas às baratas e desenvolvem asma e alergias que diminuem a sua qualidade de vida.

- Pragas como mosquitos, carrapatos e pulgas são portadoras de doenças como o vírus do Nilo Ocidental, doença de Lyme, dengue, malária e muito mais.

Identifique a sua praga:

Para ajudar na identificação e saber mais sobre as pragas comuns – consulte o nossa guia de pragas: https://www.exterminio.pt/services.html

A Extermínio – Higiene Controle, Lda aderiu à iniciativa PROTECT BABIES FROM ZIKA VIRUS, estando o referido virus distribuído por 73 países ao nível mundial, originando malformações, doenças congénitas, custos elevados referentes aos cuidados de saúde permanentes, sendo este vírus transmitido por mosquitos e constitui uma preocupação na nossa Região Autónoma da Madeira, uma vez que existe o mosquito Aedes aegypti.

Para cada participante, a organização do Global Summit fará uma doação à UNICEF. Esta doação é utilizada para ajudar o controlo de mosquitos, evitar o crescimento do Zika vírus, angariar fundos para diagnósticos mais rápidos e vacinação. Visite a www.unicefusa.org para mais informação sobre este projecto da UNICEF.

A equipa de profissionais da Extermínio presta serviços de controle de pragas todos os dias em prol da saúde pública desde 1990!