Ginásios Municipais do Funchal usam tecnologia para melhorar a oferta aos utentes séniores

A Câmara Municipal do Funchal apresentou esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal, os resultados obtidos no projecto de investigação ‘Assistência Humana Aumentada’ (AHA), procedendo igualmente à entrega de certificados aos utentes dos ginásios municipais do Funchal que foram intervenientes no estudo.

As actividades de investigação em causa foram realizadas ao longo deste ano no Ginásio de Santo António e no Ginásio de São Martinho, enquadradas no projecto de investigação supracitado, que foi desenvolvido por uma equipa de investigadores da UMa e do M-ITI. A Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira assinaram igualmente hoje um protocolo que formaliza colaborações futuras entre as duas instituições.

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Envelhecimento Activo no Funchal, destaca “o caráter inovador deste projecto, através do qual foi possível desenvolver novas soluções tecnológicas, baseadas em realidade virtual e aumentada, para melhorar a oferta dos nossos ginásios municipais”.

Salientou ainda a utilização de jogos virtuais, ao longo dos últimos meses, que promovem o exercício físico, obtendo, por via de sensores cinemáticos e fisiológicos, informações capazes de optimizar as práticas físicas dos utentes seniores dos ginásios, que vão permitir desenvolver aulas mais orientadas e mais adequadas. Os resultados foram considerados “muito interessantes” e uma “grande demonstração de como podemos usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida da comunidade”, referiu Madalena Nunes.

As actividades de investigação em causa compreenderam duas fases: a primeira de desenvolvimento de jogos específicos, com recurso a vários estudos de preparação e adaptação às pessoas idosas em causa, e a segunda de validação da solução tecnológica, de forma a utilizá-la futuramente nos ginásios municipais.