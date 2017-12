A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma filha da bebé do casal, Alana Martina, para desejar uma terça-feira feliz, depois do dia de Natal, aos seus seguidores do Instagram (rede social dedicada a fotografias).

“O que será que a mamã está a dizer para que ela se ria tanto? Feliz Dia”, escreveu Georgina nas ‘stories’ daquela rede social.

Recorde-se que Alana Martina é a primeira filha que o casal tem em comum.