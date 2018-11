Gasóleo mais caro na Madeira

O gasóleo está mais caro na Região, a julgar pelo despacho governativo que estipula os preços máximos de venda dos combustíveis ao público.

Às zero horas desta segunda-feira 12 de Novembro entraram em vigor os valores que serão praticados até ao próximo domingo.

Não há qualquer mexida no preço da gasolina e ´regista-se uma descida no valor cobrado no gasóleo marcado.

Eis os preços a praticar, comparando-os com os da semana anterior:

Gasolina super sem chumbo IO 95 1,548 euros por litro (igual)

Gasóleo rodoviário 1,360 euros por litro (1,353 euros)

Gasóleo colorido e marcado 0,893 euros por litro (0,888 euros)

A evolução dos preços dos combustíveis tem por base o comportamento do barril de petróleo e produtos derivados nos mercados internacionais.