Gabinete de Apoio ao Emigrante da CMF representado em conferência da Cáritas

O Gabinete de Apoio ao Emigrante da Câmara Municipal do Funchal (CMF), que funciona na dependência do Balcão Municipal do Investidor, estará representado esta tarde na conferência ‘Partilhar a Viagem’, a convite da Cáritas Diocesana do Funchal e do Secretariado Diocesano das Migrações e Turismo, que promovem o evento.

A conferência terá lugar no Núcleo Museológico Mary Jane Wilson e possibilitará a partilha de experiências de diversas entidades e instituições no contexto das migrações, contando com a presença de Raquel Brazão, Directora do Departamento de Economia e Cultura da CMF, e responsável pelo dito gabinete.

No âmbito da Semana Mundial da Acção Conjunta, preconizada pela Cáritas Internacional e que definiu este ano as migrações como temática central, surgiu o convite ao Balcão do Investidor da CMF para participar neste importante evento, no âmbito do apoio prestado por este gabinete aos emigrantes, o que muito dignifica o trabalho dos serviços municipais neste capítulo.

O Gabinete de Apoio ao Emigrante da CMF foi criado em 2016, funcionando como uma secção específica do Balcão do Investidor, focalizada nos investidores madeirenses espalhados pelo Mundo.

O gabinete integra toda a componente de informação, aconselhamento e acompanhamento, prestados por uma equipa de Assistentes Municipais especializada para o efeito, e tem como principal objectivo simplificar processos e dar aos emigrantes conforto, segurança e todas as condições necessárias para que o investimento na cidade não seja um constrangimento burocrático.