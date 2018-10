Furacão desloca-se para este-nordeste rumo à costa ocidental de Portugal continental

O IPMA acaba de informar que às 03:00 TUC (04:00 locais da Madeira e Portugal continental) de hoje, o centro do furacão LESLIE localizava-se 385 km a noroeste (NW) da ilha da Madeira e 1125 km a oeste-sudoeste (WSW) de Lisboa, com um mínimo de pressão de 976 hPa. O furacão LESLIE está a deslocar-se para este-nordeste (ENE) a 57 km/h.

As últimas previsões apresentam uma probabilidade muito elevada do furacão LESLIE atingir a costa ocidental de Portugal continental como depressão pós-tropical, sendo que a probabilidade de se registarem ventos de força furacão (>118 km/h) é de 5 a 20% entre o Cabo Mondego e o Cabo de Sines. Neste momento o cenário mais expectável é de que o LESLIE entre em terra pelo distrito de Lisboa por volta das 00:00 TUC (01:00 locais) de dia 14 (domingo).

Assim, o LESLIE deverá começar a afetar o território do Continente a partir das 19/22h locais de hoje (sábado). As previsões indicam a ocorrência de vento médio de 40 a 65 km/h com rajadas de vento máximas até 120 km/h entre as 19h de sábado e as 07h locais de domingo, em especial na costa ocidental e nas terras altas, havendo uma probabilidade superior a 80% de ocorrência de ventos médios com força de tempestade tropical (entre 63 e 118 km/h) no litoral entre o Cabo Mondego e o Cabo de Sines. As ondas deverão atingir 5 a 7 metros, com altura máxima até 12 metros, no período entre as 23h de sábado e as 04h locais de domingo. O efeito da agitação marítima forte deverá ser ampliado pela força dos ventos junto ao centro do LESLIE, pela diminuição da pressão e pela preia-mar (que ocorre por volta das 18 e 06h locais) podendo originar galgamentos costeiros. Prevê-se também precipitação por vezes forte entre as 22h de sábado e as 10h locais de domingo.