Funchal volta a estar ‘activo’ em Janeiro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dá início, neste mês de Janeiro, à 4ª edição do ‘Funchal, Cidade Activa’, através do seu Departamento de Educação e Qualidade de Vida. As actividades começaram hoje e vão prosseguir em todas as sextas-feiras de Janeiro, envolvendo caminhadas e aulas de ginástica orientadas, na Avenida do Mar e no Jardim do Almirante Reis, abertas a toda a população.

Este é um projecto criado pelo actual executivo em 2015, com o intuito de potenciar a actividade física dos funchalenses ao longo de todo o ano, nos jardins, praças e passeios da cidade. A vereadora Madalena Nunes destaca que este é, sobretudo, “um exercício de inclusão, que pretende chegar às camadas sedentárias da população, nomeadamente entre o público sénior, tornando o desporto ao ar livre, em plena cidade, acessível e atraente para todos.”

“O Funchal, Cidade Activa, teve um calendário repleto de actividades em 2017, para o que muito contribuíram as parcerias com as instituições desportivas do concelho, em particular, com aquelas que recebem apoios da autarquia, e isso é algo que queremos aprofundar este ano, com mais actividades desportivas dirigidas à população em geral, usando os espaços públicos”, acrescenta.

A orientação técnica destas actividades fica a cargo dos ginásios da CMF, mas estas são de participação livre, pelo que os interessados de todas as idades devem deslocar-se nos dias indicados ao ponto de encontro, que será junto ao teleférico, pelas 9 horas, e comunicar isso mesmo ao professor responsável no local.

Programa – Janeiro 2018

Caminhada + Aulas de Ginástica à sexta-feira (dias 12, 19 e 26)

Horário: 9 horas – Concentração junto ao Teleférico; Actividades entre as 9h30 e as 11h30

Caminhada: Saída do Teleférico, ida até à Rotunda do Porto e regresso ao Jardim do Almirante Reis

Aula de Ginástica: Jardim do Almirante Reis