Funchal tem hoje planeamento como nunca teve na gestão de tráfego

A Câmara Municipal do Funchal debateu hoje, em sessão específica da Assembleia Municipal, a Mobilidade Urbana no concelho e o Executivo apresentou, entre outros, os dados mais recentes de contagens nos trajectos típicos de entrada e saída do centro do Funchal, efectuadas já neste mês de outubro.

“As contagens provaram que, pese as intervenções temporárias em curso nalgumas artérias da Baixa, o tempo médio de atravessamento destas situa-se abaixo dos 10 minutos, o que é perfeitamente razoável, tendo em conta a dimensão e as particularidades de uma cidade como o Funchal”, explicou o Vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Mobilidade Urbana no concelho.

Para o autarca, “este debate específico foi uma boa oportunidade para desconstruir alguns mitos, porque permitiu ao Executivo apresentar dados muito concretos sobre a realidade do Funchal, que é uma cidade de referência a nível nacional em termos de gestão de tráfego e no que respeita à qualidade de vida da população activa”.

Bruno Martins acrescentou que “não é por acaso que, pese as diversas obras que estão em curso no centro da cidade, algumas da parte da Autarquia, algumas da parte do Governo Regional, os tempos médios de viagem continuam a ser baixos; isso deve-se a uma série de medidas que temos implementado ao longo dos últimos anos, no sentido de optimizar a gestão do trânsito na cidade, muitas das quais de forma completamente inédita no Funchal.”

Bruno Martins salientou, na ocasião, que “o trânsito do Funchal não só funciona, como diferencia o concelho pela positiva, quando comparado a muitas outras cidades portuguesas. Não tenho dúvidas de que a população reconhece isso e que não se deixa influenciar por acusações ligeiras, que têm como único objectivo criar focos mediáticos onde eles não existem.”

“Os indicadores recolhidos indicam que, em virtude das medidas que temos implementado, vão continuar a melhorar, conciliando de forma cada vez mais harmoniosa a mobilidade e a acessibilidade, e permitindo uma amenização dos principais problemas identificados nos transportes no Funchal. O trabalho sério das dezenas de profissionais envolvidos 24 horas por dia neste grande desafio que é a gestão da mobilidade do Funchal dá-me a garantia de que seremos cada vez mais um exemplo a nível nacional”.