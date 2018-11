Funchal tem 34 estabelecimentos de ensino galardoados com a bandeira verde Eco-Escolas

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros hasteou ontem a bandeira verde Eco-Escolas, sendo um dos 34 estabelecimentos de ensino do concelho galardoados este ano. Idalina Perestrelo, da Câmara Municipal do Funchal, marcou presença na cerimónia, tendo destacado o grande objectivo do programa que passa por “encorajar acções e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos de Ensino, em benefício do Ambiente”.

A Veneradora do Ambiente na autarquia destacou o apoio do município que colabora anualmente com as escolas na implementação do referido programa, através da promoção de múltiplas actividades, cumprindo a sua missão de potenciar a Educação Ambiental e para a Cidadania junto dos jovens funchalenses.

O Eco-Escolas é um programa de âmbito europeu que, a nível nacional, é coordenado pela Associação Bandeira Azul da Europa. O Município do Funchal entra, por sua vez, como parceiro no apoio à implementação do programa nas escolas.