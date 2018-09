Funchal reforça colaboração com a AMI

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social no Funchal, recebeu esta manhã, nos Paços do Concelho, o presidente da Assistência Médica Internacional (AMI), Fernando Nobre, que aproveitou a visita à cidade para abordar com o executivo municipal diversos projectos que a autarquia e a AMI têm em comum.

O caso mais evidente é o da parceria que a Câmara Municipal mantém com a Porta Amiga Funchal, um projecto da AMI, que visa proporcionar uma resposta às necessidades de pessoas em situação de isolamento e exclusão social, adaptada às características do concelho, em aspectos como alimentação, cuidados de higiene, vestuário e saúde, acompanhamento social e psicológico, actividades socioculturais, alfabetização para adultos ou, ainda, formação profissional.

O presidente da AMI agradeceu os apoios anuais concedidos e o envolvimento permanente da Câmara Municipal do Funchal nestas questões, tendo a Vereadora Madalena Nunes enaltecido que “as políticas sociais são a grande identidade do actual executivo e que a autarquia fez questão, desde a primeira hora, de associar-se a todos os parceiros locais, no sentido de combater a exclusão e a indiferença. A única forma de respondermos a estes problemas é com genuíno compromisso, empenho e trabalho em rede, e a AMI tem sido evidentemente um parceiro central na nossa estratégia.”

Madalena Nunes e Fernando Nobre discutiram, ainda, a questão do regresso à Região de muitos emigrantes provenientes da Venezuela, com a Autarquia a disponibilizar-se para colaborar com o esforço que a AMI vai desencadear na Região, de resposta às necessidades emergentes que afectam esta faixa da população.