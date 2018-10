Funchal recebeu menção honrosa no prémio ‘Viver em Igualdade’

A Câmara Municipal do Funchal recebeu uma Menção Honrosa da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), relativa ao prémio ‘Viver em Igualdade’, uma iniciativa bienal, promovida pela CIG, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação. O reconhecimento foi anunciado pela vereadora Madalena Nunes, no fim da Semana Municipal da Igualdade, que se assinalou entre os dias 22 e 26 de Outubro no Funchal, com iniciativas por todo o concelho.

À margem do encerramento da 4.ª edição deste evento, com uma conferência da socióloga Isabel Ventura, denominada “Medusa no Palácio da Justiça: uma história de violência sexual em Portugal”, a Vereadora da Igualdade explicou que “o Prémio Viver em Igualdade distingue os Municípios com boas práticas na integração da dimensão da igualdade de género, cidadania e não discriminação, quer na sua organização ou funcionamento interno, quer nas actividades por si promovidas”, e realçou que “este ano, a Autarquia tem trabalhado em directa articulação com a CIG, e conseguimos criar uma bolsa municipal de formadores para as questões da Igualdade, o que é mais um passo no longo caminho que temos percorrido ao longo dos últimos anos. O Conselho Municipal para a Igualdade prezou bastante esta menção honrosa.”

O Funchal foi a única cidade madeirense distinguida pela CIG este ano, destacando Madalena Nunes que “continuamos a ser o único Município da Região a celebrar o Dia Municipal da Igualdade de forma intencional e sistemática, desde 2014, com uma semana de actividades.”