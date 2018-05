Funchal recebe IV Jornadas da Educação do SIPE com a proposta de educar para o futuro

O SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores realiza no próximo sábado, dia 19 de maio, no Funchal, as IV Jornadas da Educação, que decorrem a partir das 09 horas, no Hotel Four Views Monumental.

A iniciativa, sob o tema ‘Educar para o futuro, flexibilidade curricular e tecnologia educativa’, pretende debater o tipo de educação que se pretende para o futuro, assente na flexibilidade curricular e na tecnologia, e capaz de motivar uma pedagogia de mudança.

A quarta edição das Jornadas da Educação do SIPE contará com a participação do antigo ministro da Educação, Marçal Grilo; do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho; do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo; do director regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, Marco Gomes; da professora da Universidade de Lisboa, Neuza Pedro, do presidente da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Silva, Armando Barreira; e do director da Escola Básica Padre Ribeiro Dias, Paulo Vitória.

Paulo Santos, coordenador do SIPE Madeira, defende que “é urgente reunir pessoas da área com diversas experiências de ensino, que possam discutir hoje esta temática, pensando a educação que queremos para o futuro, numa sociedade altamente tecnológica”.

O dirigente sindical considera ainda que “estas jornadas surgem como um lugar privilegiado para problematizar e pensar colectivamente, pois os professores são o veículo primacial de promoção das mudanças e os verdadeiros motores para uma escola mais flexível, atenta à diversidade e permeável a uma pedagogia mais individual e variada”.