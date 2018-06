Funchal recebe Consulado Itinerante do Brasil

Na sequência da notícia publicada pelo DIÁRIO sobre o encerramento do Consulado do Brasil no Funchal, a Embaixada do Brasil informou hoje que entre os dias 22 e 24, entre as 9 e as 17 horas, terá um consulado Itenerante, “com o objectivo de tornar os seus serviços ainda mais acessíveis” e que funcionará na Rua dos Aranhas, n.º 53.

Serão prestados os seguintes serviços: Alistamento militar; Antecedentes criminais; Autenticação de cópias de documentos brasileiros; Atestados de Vida; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Certificado de Nacionalidade; Declaração de autenticidade da Carteira Nacional de Habilitação; Matrícula Consular; Passaportes; Procurações; Reconhecimento de assinatura; Registros (nascimento, casamento, óbito).