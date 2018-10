Funchal quer devolver 1,9 milhões de euros aos munícipes

Bom dia caro leitor. Na edição de hoje do DIÁRIO saiba que a autarquia funchalense irá aprovar esta quinta-feira o pacote fiscal para 2019, que contempla a devolução aos residentes de 30% da participação de IRS a que o município tem direito. Este é o tema que faz manchete no seu matutino, onde também pode ficar a saber que 44% das empresas sediadas no Funchal ficam isentas do pagamento da derrama no próximo ano. Ainda em relação a medidas municipais, adiantamos que a Ponta do Sol propõe manuais gratuitos até ao 12.º ano.

Da política para os trilhos, ‘18 nações disputam o ‘Ecotrail Funchal’, prova que decorre este sábado pelos becos, veredas e caminhos da capital funchalense. A quarta edição da prova conta já com centenas de inscritos que vão ligar o mar à serra numa prova desafiante que faz jus ao hino desta Região.

Em termos internacionais a situação na Venezuela continua a gerar apreensão e na Madeira mobilizam-se esforços para enviar medicamentos para este país sul-americano. Várias entidades, na Região, juntam-se novamente para ajudar a comunidade madeirense radicada no Estado liderado por Nicolás Maduro.

‘Governo autoriza concurso para o novo hospital’ e ‘Hotéis geraram 25,7 milhões de IRC em 2017’ são as outras duas chamadas de primeira capa numa edição que reúne 44 páginas de informação.

Tudo isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO. Já sabe que poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca a seguinte app: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso site, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100.0 FM.

A equipa do DIÁRIO deseja-lhe uma excelente quinta-feira e faz votos de que se mantenha sempre informado/a.