Funchal quer colaborar com a Plataforma de Apoio aos Refugiados

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, esta tarde, nos Paços do Concelho, o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), Rui Marques, “com o objetivo de ficar a conhecer o trabalho desenvolvido pela plataforma, bem como discutir os termos de uma colaboração futura.”

Entre os vários assuntos discutidos, “foi dada especial relevância à integração, na cidade e na Região, dos lusodescendentes que estão neste momento a regressar da Venezuela, um movimento migratório com um significado muito substancial a todos os níveis para a Região, desde logo em termos socioafetivos. Abordámos, igualmente, a importância das associações civis na mobilização e apoio aos nossos concidadãos”, destacou Miguel Silva Gouveia.

A Plataforma de Apoios aos Refugiados congrega várias organizações da sociedade civil portuguesa, com o intuito de apoiar cidadãos envolvidos nos diversos tipos de movimentos migratórios forçados. No ano passado, o Parlamento Europeu distinguiu a PAR no âmbito dos “Prémios do Cidadão Europeu 2017”, reconhecendo o seu contributo na promoção e integração europeia, bem como na integração entre os povos.