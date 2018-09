‘Funchal Pride’ de volta com o lema ‘TRANSpor Preconceitos’

No âmbito do ‘Funchal Pride’, que se realiza no dia 6 de Outubro, cujo mote deste ano recai para a população Trans, sob o lema ‘TRANSpor Preconceitos’, a Organização confirma a realização de um ciclo de palestras, no dia 5 de Outubro, Dia da Implantação da República.

Desta forma, o Funchal Pride quer ser, não só um espaço de reivindicação de direitos e de celebração do orgulho LGBTI+, mas também dinamizador de espaços reflexivos e de debate com os melhores activistas e profissionais na área. O ciclo junta a Abraço - Delegação do Funchal, o Núcleo Amnistia Internacional Funchal, a Amplos, a ILGA Portugal, a Opus Gay e a rede ex aequo num ciclo de palestras sobre Direitos Humanos, Famílias e Gerações LGBTI e a Saúde das Pessoas LGBTI.

O evento acontece na Câmara Municipal do Funchal, na Sala da Assembleia Municipal, às 10 horas e a entrada é livre. A pré-inscrição pode ser feita para o funchalpride@rea.pt.

“Relembramos que o Pride conta com a organização da rede ex Aequo, do Núcleo da Amnistia Internacional do Funchal, da Opus Gay, da ABRAÇO, da UMAR e da Fundação Portuguesa, que estarão presentes na Marcha, com as suas palavras de ordem, e no Arraial, onde se encontrarão a divulgar o trabalho feito ao longo dos últimos anos”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

O ‘Funchal Pride 18’ conta, até à data, com algumas confirmações para o Arraial - Fado Bicha, Alexandra Barbosa e Debbie Booh - e inicia-se com a marcha, pelas 15 horas, com saída de todos/as os/as participantes da Praça do Município.