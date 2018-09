Funchal pára obra de Ronaldo

A manchete desta terça-feira, 18 de Setembro, aponta para Câmara embarga prédio de Ronaldo, um tema que pode ler na página 25, mas que já lhe damos conta que a “Falta de licença de obra fez parar ontem intervenção no edifício, que já pertenceu à Esboço, e fica próximo da entrada do Porto do Funchal”. A foto identifica claramente qual a obra.

Regresso em ritmo lento é outro tema em destaque nesta edição, uma vez que “Chegar mais cedo à escola é a solução para fugir aos engarrafamentos”, por causa das obras que continuam nalgumas das principais vias do Funchal. A ler a reportagem na página 2 e 3.

Outro tema em chamada de primeira são s 54,5 milhões para a ‘Horários do Funchal’, que contamos na página 11. A notícia é que a “transportadora fica com concessão por mais 12 anos”.

Por muito menos dinheiro, mas também dos transportes, saiba que o Parlamento gasta 47 mil euros em carro presidencial. Um artigo que pode ler na página 8.

A notícia de que o Turismo prepara novo evento é outra que se destaca. Isto contado de forma simples é que o “Governo detecta falha na animação turística em Julho, mês de perdas na hotelaria da Madeira”, e que pode perceber mais na página 6.

Por fim, o Ferry todo o ano é ambição dos partidos em vésperas do Volcán de Tijarafe terminar os três meses da operação extraordinária de Verão. A ler na página 7.