Funchal mostrou uma ‘Cidade com Arte’ no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado hoje, dia 18 de abril, a Câmara Municipal do Funchal dinamizou a actividade ‘Funchal, Cidade com Arte’, assente num circuito pedestre com vista à descoberta do património escultórico público, sob o lema: Conhecer, Valorizar e Preservar.

Esta actividade, que integra o Programa de Educação Patrimonial desenvolvido pelo Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Autarquia, contou com a participação de uma turma do 8.º ano da EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro e de uma turma do 4.º ano da Escola de São João – Externato, numa iniciativa que envolveu mais de 40 jovens.

O percurso teve início no Mercado dos Lavradores e terminou no Jardim Municipal, tendo sido acompanhado pela Vereadora da Educação na CMF, Madalena Nunes.