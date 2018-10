Funchal entregou bandeira verde Eco-Escolas a 34 estabelecimentos de ensino

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, abriu, esta tarde, a cerimónia de entrega de bandeiras verdes Eco-Escolas a 34 estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal, relativas ao ano letivo 2017/2018. O Eco-Escolas é um programa de âmbito europeu que, a nível nacional, é coordenado pela Associação Bandeira Azul da Europa. O Município do Funchal entra, por sua vez, como parceiro no apoio à implementação do programa nas escolas.

Este é um programa vocacionado para a Educação Ambiental e para a Cidadania e tem como grande objetivo encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos de Ensino, em benefício do Ambiente. Anualmente, o Município colabora com as escolas na implementação do referido programa, através da promoção de atividades de educação ambiental e visitas de estudo, entre outras.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, que “pese a aposta das entidades públicas na Educação Ambiental, nada disto seria possível sem o profundo empenho das escolas, desde as estruturas diretivas aos corpos docentes e ao staff, pela forma como cativam e envolvem os alunos para estes que são propósitos de toda a comunidade. A maneira como temos evoluído a nível destas problemáticas ao longo dos últimos anos, em coisas tão simples como os bons hábitos que adotamos nas nossas casas, demonstra que estamos no bom caminho.”

O Presidente enalteceu, ainda, o particular compromisso do atual Executivo para com os desafios ambientais, “que já nos levou a ser o primeiro Município da Região a elaborar uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, em consonância com o Ministério do Ambiente, e que nos levará a reforçar em breve o Pacto dos Autarcas, em articulação com a União Europeia, assumindo o objetivo de reduzir em 40% as emissões de dióxido de carbono no concelho até 2030.”