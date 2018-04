Funchal e Câmara de Lobos organizam I Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto

A Câmara Municipal do Funchal e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos organizam, no próximo dia 24 de abril, no Museu de Imprensa da Madeira, a partir das 9 horas, o I Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto, com o objectivo de divulgar a Rede Nacional de Municípios Amigos do Desporto e de promover a discussão sobre as políticas públicas municipais no âmbito da actividade física e do desporto.

Recorde-se que Funchal e Câmara de Lobos são os dois Municípios madeirenses reconhecidos pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto como Municípios Amigos do Desporto, devido ao trabalho que têm vindo a realizar, nos últimos anos, em prol da gestão e do desenvolvimento deste sector.

Dividido em dois painéis, este seminário destina-se a todos os autarcas e quadros técnicos da área desportiva das autarquias, ou outras entidades públicas ou privadas, técnicos de exercício físico, estudantes e, de uma forma geral, a todo o público com interesse na temática, terá como pontos-chave: a apresentação do Programa Municípios Amigos do Desporto, os seus objectivos, situação actual e desafios; a divulgação das práticas de gestão e desenvolvimento do desporto e de promoção de actividade física nos Municípios do Funchal e de Câmara de Lobos; o Envelhecimento Activo, designadamente tendências evolutivas e formas de intervenção; as Políticas Municipais no que diz respeito aos critérios para avaliar o impacto social; e o Programa de Financiamento Europeu para Projectos Municipais, nomeadamente as candidaturas ao financiamento Erasmus + Sport.

A inscrição e participação no seminário são de carácter gratuito, no entanto, é necessária uma pré-inscrição através do preenchimento de um formulário online, disponível em:

http://www.cm-camaradelobos.pt/I_Seminário_regional_dos_Municipios_Amigos_do_Desporto-1523.aspx#.Wtc06LpFyUk