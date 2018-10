Funchal Cidade Activa promove Mês Sénior em Outubro

A Câmara Municipal do Funchal promove a quarta edição do ‘Funchal, Cidade Activa’, um projecto anual com actividades diversas nos 12 meses do ano.

Para este mês de Outubro, as actividades do ‘Mês Sénior’ começam amanhã, 12 de Outubro, com um rastreio de saúde gratuito e uma masterclass de ginástica no Largo da Restauração. As actividades prosseguem em todas as quartas e sextas-feiras de Outubro, envolvendo caminhadas e acções de sensibilização, na Escola dos Louros, e no Jardim do Almirante Reis, abertas a toda a população, sobretudo à população sénior.

O ‘Funchal, Cidade Activa’ é um projecto criado em 2015 pelo actual Executivo da Câmara Municipal do Funchal, com o intuito de “potenciar a actividade física dos funchalenses ao longo de todo o ano, nos jardins, praças e passeios da cidade”. De acordo com a autarquia, funciona essencialmente como um exercício de inclusão, que pretende chegar às camadas sedentárias da população, tornando o desporto ao ar livre, em plena cidade, acessível e atraente para todos.

A orientação técnica das actividades fica a cargo dos ginásios da Câmara Municipal do Funchal,de livre participação, pelo que os interessados têm apenas de deslocar-se nos dias e locais indicados.