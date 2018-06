Bom dia caro leitor. Funchal ‘atrasado’ volta a lançar concurso para ETAR é a manchete do DIÁRIO desta quinta-feira, onde lhe damos conta de que a Região continua a não cumprir com a Directiva das Águas Residuais Urbanas, pelo facto do município não ter feito as alterações exigidas pela União Europeia. A CMF viu-se agora obrigada a promover um novo procedimento concursal.

‘Pouco, mas eficaz’. A frase assenta que nem uma luva quanto à fraca prestação da selecção nacional, ontem, frente a Marrocos. Ronaldo foi eleito novamente o homem do jogo e não pára de somar recordes.

Nesta edição saiba ainda que os pontões das ribeiras contarão num futuro próximo com quiosques e respectivas esplanadas que irão ter capacidade para 70 pessoas, criando assim 12 novos postos de trabalho na Região.

No campo político, as hostes centristas estão a ‘ferver’, tudo porque o CDS-Madeira já contra com três candidatos à liderança.

No cômputo cultural, o DIÁRIO traz à Madeira ‘O Gordo’, que chega 28 quilos mais magro, mas com a mesma piada. O espectáculo ‘Insónia’ realiza-se nos dias 22, 23 e 24 deste mês, no Centro de Congressos da Madeira. Caso tenha ficado interessado poderá adquirir os seus bilhetes aqui.

Tudo isto e muito mais na edição impressa número 46.675 do seu DIÁRIO. Já sabe que poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso site, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100.0 FM.

Se ainda não é assinante, saiba de todas as vantagens e planos que temos para si aqui. A equipa do DIÁRIO deseja-lhe uma excelente quinta-feira e faz votos de que se mantenha sempre informado/a.