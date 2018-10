Funchal aposta na digitalização do Arquivo Municipal

A Câmara Municipal do Funchal está a investir nos serviços de arquivo de documentação municipal, através da aquisição de dois equipamentos de digitalização e impressão de pequeno e grande formatos, A2 e A0 respectivamente.

Miguel Silva Gouveia avança que o investimento, no valor de 158 mil euros, é mais uma “medida que vai ao encontro da estratégia de modernização administrativa da autarquia”.

As duas novas digitalizadoras foram instaladas no Arquivo Municipal, localizado junto à Ribeira João Gomes, espaço onde é indexada toda a documentação do Município. O vice-lresidente, que tutela o pelouro da Modernização Administrativa no Funchal, acrescenta que “o investimento visa simplificar processos burocráticos e salvaguardar a autenticidade documental num sistema de informação de qualidade.”

Miguel Silva Gouveia enaltece que o objectivo final é “dotar a autarquia de um sistema administrativo integrado funcional, que opere em rede com os vários espaços municipais, através da fácil movimentação de documentos, numa optimização de esforços que assegure que o património documental da CMF seja salvaguardado. Estas duas digitalizadoras vêm contribuir para este procedimento de modernização, possibilitando que toda a informação material, independentemente da sua data e origem, seja protegida digitalmente, e associada a uma fácil utilização.”