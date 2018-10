Frente MarFunchal e CMF prestam homenagem ao nadador salvador José Mário Ferreira

A Frente MarFunchal (FMF) e a Câmara Municipal do Funchal (CMF) prestaram ontem homenagem e reconhecimento a José Mário Ferreira, nadador salvador e marinheiro, pelo seu empenho e dedicação ao longo de 21 anos de serviço público.

No último dia de trabalho do ‘Súper’ Mário, como fica conhecido entre colegas e amigos, Mário Ferreira recebeu merecidas palavras de apreço do administrador único da FMF, Nelson Abreu, da CMF vereadora Idalina Perestrelo e de todos os que com ele partilharam experiências fora e dentro do contexto laboral.