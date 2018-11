Frente Mar divulga novos horários para o mês de Novembro e lança mote de “praia todo o ano”

A Frente Mar Funchal divulgou, ontem, os novos horários para os complexos balneares sob a sua gestão, nomeadamente Lido, Barreirinha, Ponta Gorda e Poças do Gomes.

Fruto da mudança do fuso horário, com as noites a caírem mais cedo, as entradas na Barreirinha, Lido, Lido Poente e Ponta Gorda podem fazer-se a partir das 9 horas, com os diversos espaços a estarem abertos até ao relógio assinalar as 18 horas. Já nas Poças do Gomes a passagem pelos torniquetes faz-se a partir das 10 horas.

“Faça praia todo o ano” é o mote lançado pela empresa municipal para os banhistas destemidos.