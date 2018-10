Fórum de Juventude junta 150 de todo o país

Começa amanhã e decorre até ao domingo no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, o Fórum de Juventude da Madeira, uma iniciativa do Governo Regional que tem por finalidade elaborar um documento com as linhas estratégicas para a juventude do Arquipélago. Neste evento participam 150 jovens da Madeira e Porto santo e ainda do continente e Açores, representantes de diversas entidades e associações juvenis.

O Fórum nasceu no ano passado, no âmbito do projecto ‘Madeira Jovem – Linhas de Acção para a Juventude’ e é financiado pela Comissão Europeia. Abrange o social, a saúde, a educação, a habitação, a política, a mobilidade, o emprego e outras áreas ligadas directamente e indirectamente aos jovens. O plano está a ser preparado com a ajuda da empresa Dypall Network, tendo passado pela auscultação de jovens, mas envolvendo também organismos públicos, associações juvenis, juventudes partidárias, autarquias e ensino superior.

O presidente do Governo, Miguel Albuquerque, vai marcar presença logo na sessão de abertura, prevista para as 14h30.