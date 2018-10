Fortes constrangimentos na RAM devido à greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, a estrutura regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) alerta que “devido à previsível forte adesão à greve, de âmbito nacional, os exames de diagnóstico e os tratamentos de reabilitação deverão sofrer fortes constrangimentos, no dia de amanhã, na Região Autónoma da Madeira (RAM)”.

Os técnicos de diagnóstico e terapêutica vão voltar à greve na segunda-feira, a quarta este ano, para exigir que o Governo aceite as propostas dos sindicatos de tabela salarial e as regras de transição para a nova carreira. Este “último recurso” à greve, alega o sindicato, visa “corrigir, na mesa das negociações, a descriminação que estão a ser alvo por parte do Governo da República”.

Na RAM o STSS prevê uma forte adesão pelo que recomenda a quem tenha exames marcados (como análises clínicas, exames ao coração, exames à visão, entre outros) e tratamentos de reabilitação (como fisioterapia, terapia da fala ou terapia ocupacional) contactar antecipadamente o serviço em causa, de forma a evitar deslocações desnecessárias ao local do exame ou do tratamento.

O STSS garante ainda que todos os serviço mínimos serão cumpridos, mas estará especialmente atento a todos os actos que violem a lei da greve.