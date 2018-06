Formação da CMF sobre empreendorismo prossegue esta quarta-feira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a promover, entre os meses de Maio e Julho, um ciclo de formações denominado ‘Promover o Empreendorismo – Pelo turismo, pelo comércio, pela cidade’, enquadrado na estratégia municipal para o efeito.

Este programa de formação foi desenhado de forma a capacitar e incentivar os empreendedores do concelho, segundo a visão de que a dinamização da economia e a criação emprego passa pelo desenvolvimento de políticas públicas de incremento da atitude empreendedora.

O programa integra três módulos e teve início no mês passado. O Módulo 2 – ‘Reagir ao Mercado através do Empreendedorismo’, começa, por sua vez, amanhã, dia 6 de junho, abordando “A importância do plano de negócios”, tendo como formador Élvio José Camacho. Em virtude da grande adesão de formandos ao Módulo I, a Autarquia procedeu, igualmente, a uma mudança de sala, pelo que a formação passará a decorrer na Sala da Assembleia Municipal.

Ao longo do mês junho, o Módulo 2 tem um total de dez sessões previstas, destinando-se a empresários que precisam de estimular a sua capacidade empreendedora para se tornarem mais competitivos. Finalmente, em julho, o Módulo 3 terá cinco sessões e o tema ‘Aprender a Empreender’, tendo por objectivo capacitar jovens, e não só, a investirem de forma consciente.

A entrada na formação é livre, mas sujeita a inscrição, disponível em formulário online, no site oficial da Câmara Municipal do Funchal: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1cBy_95SMSejcX0SW8Z06AcOw9l67C4K_P8ycKTcXKqRvyw/viewform