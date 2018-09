Forças Armadas convidam pais a acompanhar os filhos nas actividades do ‘Alista-te por um dia’

É já amanhã que se irá dar início ao programa de divulgação das Forças Armadas na Região com duas actividades, nomeadamente a sessão inicial da iniciativa ‘Alista-te por um dia’ (no RG3, com início às 9h30). A iniciativa ‘Alista-te por um dia’, constituída entre a Instituição Militar e a Secretaria Regional da Educação, tem como público alvo todos os jovens que frequentam, no ano lectivo 2018/2019 o 4º ano de escolaridade. Nesta sessão inicial, participam os alunos da Escola Básica da Nazaré.

As actividades iniciam-se pelas 9h30 e incluem, no RG3, a cerimónia do içar da Bandeira Nacional, com a fanfarra do Regimento, e uma passagem, com simulacro, pelas trincheiras da I Guerra Mundial, no espaço museológico existente sobre o tema, e na pista de demonstração de sobrevivência. É para estas actividades que as Forças Armadas convidam os pais dos participantes a assistir.