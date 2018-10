Foram premiados pela NOS Madeira e a Huawei dois alunos da Universidade da Madeira

Realizou-se, há pouco, na sala do senado, na Universidade da Madeira (UMa) a cerimónia de entrega dos prémios aos dois melhores alunos da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia. Um prémio que surge do protocolo de cooperação entre a UMa, a NOS Madeira e a Huawei.

Vítor Nóbrega e Luís Freitas foram os dois alunos premiados, que receberam smartphones Huawei P20.

Vítor Nóbrega terminou a licenciatura em Bioquímica, com uma média de 17,1 valores e encontra-se neste momento inscrito no mestrado de Bioquímica Aplicada, e em simultâneo está a realizar um estágio num dos laboratórios da UMa. Futuramente, o aluno deseja seguir investigação, tendo interesse em áreas de estudo ligadas as células humanas, oncologia e virologia.

Luís Freitas terminou a licenciatura em Engenharia Informática com uma média de 17,71 valores, estando actualmente a realizar um estágio numa empresa sediada no Tecnopólo e em simultâneo está a realizar o mestrado em Engenharia Informática. Tem como grande ambição tirar o doutoramento e exercer docência. “Gostava de dar aulas na Universidade da Madeira”, acrescentou.