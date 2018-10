Foram constituídas 328 novas empresas na Madeira até Setembro

Na abertura da ‘Cidade do Empreendedor’, no Madeira Tecnopolo, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, regozijou-se pelo facto de, entre Janeiro e Setembro deste ano, terem sido constituídas 328 novas empresas na Madeira comparativamente ao ano transacto, sendo que no último trimestre de 2018 “tivemos 70 empresas a mais criadas” tendo em conta o período homólogo de 2017.

“Se quisermos olhar para os indicadores estatísticos que nós temos comparativamente ao ano anterior, desde Janeiro e até finais de Setembro tivemos a criação de 328 novas empresas. No último trimestre deste ano comparativamente ao ano anterior tivemos 70 empresas a mais criadas. Isto significa que as pessoas acreditam na economia e que os jovens têm apresentado as suas ideias”, afirmou Pedro Calado, na visita à iniciativa organizada pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM) que perdura até ao dia 4 de Novembro.

“Este tipo de eventos e de feiras tem muita importância para a economia regional. Grande parte do nosso tecido empresarial é constituído por micro, pequenas e médias empresas e tudo o que se possa fazer para dinamizar, dar a conhecer e incentivar a criação de novas marcas ou o aparecimento de novas empresas é muito positivo e é sinónimo que a economia está a crescer. Não é por acaso que nós temos dito que a economia regional tem crescido há mais de 60 meses consecutivos e isso é verdade. A existência desta feira é exemplo disso, pois 70% destes expositores são novos e são entidades que aparecem pela primeira vez”, explicou o ‘vice’ do executivo madeirense.