Fogo consome restaurante de madeirenses em Londres

Um incêndio de significativas proporções, ocorrido esta semana no Restaurante Portugal, no sul de Lambeth, em Londres, propriedade dos empresários madeirenses, Luís Silva e Zita da Silva, deixou o estabelecimento completamente inoperacional face aos enormes prejuízos materiais.

Para já decorrem averiguações às possíveis causas à origem do fogo sendo certo que não foram registados feridos, no entanto a comunidade portuguesa ainda está perplexa com os avultados estragos no espaço e pelo aparato dos meios de pronto-socorro que foram mobilizados.

A unidade de restauração tenho ganho fama por confecionar deliciosas iguarias à base de sabores genuínos da gastronomia lusitana, tornando-se igualmente num ponto de encontro da comunidade emigrante residente nos arredores da capital londrina e da passagem da própria classe política onde aproveitam para se inteirar e solucionar muitos problemas ligados com questões da emigração.

Recentemente, nas últimas digressões do presidente do Governo Regional, do presidente da Câmara Municipal do Funchal e da Calheta, ficou patente esse interesse e a auscultação que ali fizeram. Zita da Silva é dirigente do Grupo Típico Português e uma acérrima defensora dos direitos da comunidade e impulsionadora de actos beneméritos inclusive com envio de angariação de receitas para Madeira.