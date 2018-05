Floristas do Mercado dos Lavradores já têm novas bancas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou, esta manhã, as novas bancas que passam a acolher as icónicas floristas do Mercado dos Lavradores, no Funchal.

Paulo Cafôfo destacou, desde logo, que o actual executivo tem vindo a investir nos Mercados Municipais, que considera fundamentais, “tanto para a dinamização da economia local, como enquanto factor de atratividade turística”.

“No global, o nosso investimento nos Mercados Municipais já ascendeu a meio milhão de euros”, sublinhou Cafôfo e deu como exemplo a intervenção no Mercado da Penteada.

No que toca ao Mercado dos Lavradores, o presidente considera que a requalificação física do Mercado a nível de infra-estruturas era “incontornável”.

“Investimos na estética do próprio Mercado, com a intervenção completa nas fachadas, investimos em novos equipamentos, e continuamos esta valorização com estas novas bancas para as nossas floristas”, referiu. As bancas hoje inauguradas “primam pelo conforto e pela estética e não tenho dúvidas de que possibilitarão melhores vendas”, acrescentou Paulo Cafôfo.

“As floristas são embaixadoras daquilo que a nossa Região representa e do Funchal enquanto ‘Cidade das Flores’, são uma das marcas da Madeira, e é nossa prioridade preservar o que é tradicional. Temos, por isso, de continuar a incentivar esta actividade, não só do ponto de vista de negócio, mas também por tudo aquilo que representam para a promoção da Região”, frisou.

O autarca aproveitou a deslocação ao Mercado para visitar também a IV edição da Semana do Coração, que decorre até hoje naquele espaço.

“Hoje, cada vez mais se associa o Mercado a um ponto de encontro também para eventos, de que é mais um bom exemplo a realização da Semana do Coração”, comentou Cafõfo a propósito desta iniciativa.