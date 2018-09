Fim de Verão quente

27ºC é a temperatura máxima prevista para hoje no Funchal, a condizer com o fim do Verão que se aproxima. O céu vai estar geralmente pouco nublado e o vento será fraco. A nível do arquipélago, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as nuvens vão marcar presença em alguns períodos nas vertentes Norte, onde o vento pode chegar a soprar moderado, até 25 km por hora.

Quanto ao resto região, as temperaturas vão estar dentro dos mesmos valores, com Câmara de Lobos novamente a superar o Funchal e a chegar aos 28ºC de máxima. Ponta do Sol estará nos 27ºC, Caniçal, Machico, Santa Cruz, Porto Moniz e São Vicente estarão mais frescos com 25ºC no extremo mais quente. Ponta do Pargo chega aos 26ºC. Santana não vai além dos 24ºC e mesmo fresquinho estará o Santo da Serra, com máxima de 21ºC e mínima de 14ºC. O Porto Santo também apresenta hoje uma temperatura máxima de 25ºC. O mar também condiz com a estação. 23/24ºC convidam a um mergulho, sobretudo num dia com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros na costa Norte e inferiores a 1 metro na costa Sul.

Mesmo que não vá à praia, os cuidados são recomendados. Na recta final do Verão, o risco de exposição à radiação ultravioleta mantém-se muito elevado, com índice 9 na Madeira e 8 no Porto Santo. A escala vai de 1 a 11 valores.

O fim-de-semana também deverá ser de bom tempo, com céu descoberto.