Fim-de-semana entre as nuvens e o sol

As previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a ilha da Madeira apontam para um fim-de-semana com nuvens e sol, a começar já hoje. De acordo com as informações facultadas pelo IPMA, a Região terá esta sexta-feira períodos de céu muito nublado e aguaceiros em geral fracos, sobretudo nas vertentes norte e terras altas.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) predominando de nordeste.

As mesmas previsões são esperadas para sábado e domingo, dias em que as terras altas e montanhosas devem merecer algum cuidado e precaução devido à nebulosidade e a possibilidade de aguaceiros.

Estado do mar para esta sexta-feira, 4 de Maio:

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC