Filarmónicas da Madeira vão ter apoio equivalente ao IVA na aquisição de instrumentos e fardamento

A partir do próximo ano as bandas filarmónicas vão beneficiar de um novo apoio do Governo Regional. Trata-se de um subsídio equivalente ao valor do IVA na aquisição de instrumentos e fardamento, anunciou esta manhã a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, na abertura do Encontro Regional de Bandas Filarmónicas, que hoje acontece pela 35ª vez na Vila da Ribeira Brava.

A medida já foi aprovada no Parlamento Regional e irá figurar no Orçamento do próximo ano.

A governante aproveitou a oportunidade para também realçar o papel que as filarmónicas desempenham no “ensino e na formação da música”. Destacou também a importância deste festival anual, como forma de “promover e valorizar o trabalho das bandas filarmónicas”, por reconhecer que as mesmas também enriquecem a cultura da Região.