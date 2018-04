Festival Internacional de Francesinhas chega sexta-feira à Praça Amarela

A primeira edição do Festival Internacional de Francesinhas da Madeira que trará um dos pratos mais emblemáticos do país à Região realiza-se, entre 20 de Abril e 1 de Maio, na Praça Amarela.

O elemento mais cativante deste festival será a estreia da ‘Ronaldinha’, uma francesinha, criada pelo restaurante ‘Alicantina’, dedicada a Cristiano Ronaldo, feita no bolo-do-caco e que apresenta duas particularidades únicas: pode ser comida com a mão e um dos componentes do seu molho é Vinho Madeira, inovando por completo a típica confecção deste prato.

Henrique Rosa Gomes, um dos organizadores deste evento, espera ter uma boa adesão de público a este festival, mas salienta que o importante será o foco na qualidade da francesinha, que os vários restaurantes irão servir.

Além disso, acrescenta que a estreia oficial da ‘Ronaldinha’ “é um aperitivo para uma semana recheada de boa gastronomia” e repleta de razões para que “as pessoas saiam de casa e venham desfrutar de algumas das melhores francesinhas que o Porto oferece.

Com a presença de restaurantes do Porto e um restaurante madeirense, o já conhecido “Cantinho do Norte”, este festival coincide com a Festa da Flor, um dos principais eventos impulsionadores do turismo na Região que a organização acredita que irá ser importante para o evento.

A entrada é gratuita e o preço de uma francesinha rondará os 8,5 euros.