Festival de Órgão da Madeira prossegue esta quinta-feira com Catalina Vicens

Organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, sob a Direcção Artística do professor João Vaz, o Festival de Órgão da Madeira prossegue esta quinta-feira à noite, pelas 21.30 horas, na Igreja e Recolhimento do Bom Jesus. No concerto de amanhã, a jovem organista Catalina Vicens apresenta um repertório com algumas das mais antigas obras para órgão, usando não só uma reconstituição de um ‘organetto’ - ou órgão portativo - como também os órgãos históricos das igrejas da Ponta do Sol e, precisamente, a do Recolhimento do Bom Jesus, no Funchal.

Recorde-se que o Festival de Órgão da Madeira prossegue, até ao próximo domingo, com Concertos na Igreja de Nossa Senhora da Luz, na Ponta do Sol (sexta-feira, dia 26 de Outubro), na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo, pela primeira vez (sábado, dia 27 de Outubro) e na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Machico (também no sábado, dia 27 de Outubro), encerrando, no domingo, dia 28 de Outubro, na Igreja e Convento de Santa Clara.

Colóquio Internacional ‘Viagem e Cosmopolitismo’ arranca na Universidade da Madeira

O Colóquio Internacional ‘Viagem e Cosmopolitismo: da Ilha ao Mundo’ tem início já esta quinta-feira, dia 25 de Outubro, com a sessão de abertura pelas 9 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Ao longo de dois dias, 25 e 26 de Outubro, 82 professores e investigadores oriundos de instituições de ensino e de investigação de dezasseis países (Brasil, Suécia, França, Espanha, Itália, México, Estados Unidos, Canada, Inglaterra, Bélgica, entre outros) debaterão os temas da ‘Viagem e do Cosmopolitismo’ em diversas perspectivas: a herança cultural, a globalização da cultura, a pertença identitária, o exílio, a mobilidade, a utopia, o efeito de (re)escritas de literaturas e de outras artes. O acesso às diversas sessões é livre e confere certificado de participação.

‘Alimentação com escolhas saudáveis’ no Museu da Electricidade da Madeira

No âmbito do Dia da Alimentação Saudável decorre a conferência ‘Alimentação com escolhas saudáveis’ com a oradora Diana Sousa, esta quinta-feira, entre as 15 e as 17h30, no Museu de Electricidade da Madeira, com os seguintes objectivos: Alertar para a necessidade da produção alimentar e reforçar a necessidade de parcerias a vários níveis; Alertar para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo; Reforçar a cooperação económica e técnica entre países em desenvolvimento; Promover a transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento; Encorajar a participação da população rural, na tomada de decisões que influenciem as suas condições de vida.

Abertura do 40.º Conselho Consultivo dos Gestores da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, preside esta quinta-feira, pelas 10 horas, no auditório da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, à Sessão de Abertura do 40.º Conselho Consultivo dos Gestores Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

O Conselho Consultivo tem como objectivo promover a actualização de conhecimentos, procedimentos e a formação dos colaboradores que gerem os Gabinetes de Apoio à Vítima, o Sistema Integrado de Apoio à Distância, a Rede Nacional de Casas de Abrigo e do Centro de Acolhimento e Protecção de Tráfico de Seres Humanos, a Rede de Apoio Especializado a Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual (Rede CARE), a Rede de Apoio a Familiares e Amigos/as de Vítimas de Homicídio, a Rede de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação bem como promover momentos de ‘team building’ e descompressão do trabalho que diariamente desempenham.

Sessão de Boas Vindas aos Programas de Emprego

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, esta quinta-feira, pelas 12 horas, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) para a sessão de boas vindas destinada a desempregados inscritos no IEM que iniciaram Programas de Emprego, no mês de Outubro. O Governo Regional pretende, deste modo, dar continuidade à forte aposta em integrar desempregados no mercado de trabalho proporcionando uma resposta mais eficiente à população que se encontra em situação de desemprego e de exclusão social, através da implementação de políticas de emprego.

Concentração sindical em frente ao Palácio de São Lourenço

Em nome da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decorre amanhã, a partir das 17h30, uma concentração sindical na Avenida Zarco, junto ao Palácio de São Lourenço.

Reunião de Governo na Quinta Vigia

O Governo Regional reúne-se amanhã, dia 25 de Outubro, pelas 15 horas, na Quinta Vigia, em plenário. As conclusões do mesmo serão transmitidas a partir das 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Reunião de Câmara semanal decorre esta semana da parte da tarde

A Reunião de Câmara semanal da Câmara Municipal do Funchal decorre esta semana da parte da tarde. As resoluções serão transmitidas pelas 17h30, no Salão Nobre dos Paços do concelho do Funchal.

Deslocação à zona de intervenção no Túnel João Delgado

O Grupo Parlamentar do PSD realiza esta quinta-feira uma visita ao concelho do Porto Moniz, a qual inclui uma deslocação à zona de intervenção no Túnel João Delgado (junto ao estacionamento do Véu da Noiva). No âmbito desta iniciativa será realizada, às 10h30, no mesmo local, uma conferência de imprensa, na qual esperamos contar com a vossa presença.

Juntos Pelo Povo vão aos correios

O Juntos Pelo Povo (JPP) tem conferência de imprensa agendada para as 10 horas desta quinta-feira junto aos CTT da Avenida Zarco, no Funchal. O tema central prende-se com a mobilidade e o deputado que servirá de porta-voz será Paulo Alves.