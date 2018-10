Festival da Natureza arranca com grande animação

As actividades que integram, este ano, o Festival da Natureza arrancaram, hoje, com grande animação, aventura e emoção à mistura. O evento, organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, cativou o interesse de muitos participantes que, desde cedo, partiram à descoberta de experiências únicas e inesquecíveis.

Experiências que contribuem para afirmar a imagem da Madeira, enquanto destino de turismo activo, sendo esse, precisamente, o principal objectivo do evento: o de “realçar, promover e valorizar o que a natureza tem de melhor para oferecer, ao longo de todo o ano”.

Tanto nas actividades de Canyoning desenvolvidas na Ribeira das Cales, como no Mountain Bike Tour que se desenrolou entre o Pico do Areeiro e a Portela ou no Coastering Tour, promovido no Caniçal, entre muitas outras actividades, foram muitos os que se associaram, neste primeiro dia, ao programa do evento.

Recorde-se que, este ano, são muitas as novidades que se assinalam no Programa do Festival da Natureza, Cartaz turístico que decorre até ao próximo dia 7 de outubro.

Para além da sua extensão ao Porto Santo - que acontece pela primeira vez - aumentou-se o número de lugares para inscrição - passando de 550, em 2017, para cerca de 700 nesta edição - assim como reforçou-se o investimento, a rondar, este ano, os 60 mil euros. Paralelamente, apostou-se na maior valorização do Mar e da Serra, com dias específicos que pretendem reforçar as atenções nas actividades passíveis de praticar nestes dois ambientes distintos e foram também incluídas novas actividades, como por exemplo o city bike tour, os passeios a cavalo, o mergulho em aquário e a prancha à vela, num total de 23 experiências disponíveis aos interessados.