Festival Colombo “excedeu as expectativas” e em 2019 haverá novidades

“Estamos todos de parabéns e, acima de tudo, é a população do Porto Santo que está hoje de parabéns, por mais esta realização de sucesso que, inclusive, no seu último dia, consagrou um jovem porto-santense como o vencedor da primeira edição do Torneio ‘Colombo’s Golf Trophy – 600 Anos da Madeira e Porto Santo’. Esta foi, sem dúvida, a melhor forma de encerrarmos o Festival Colombo, celebrado também em pleno com os nossos turistas, com a hotelaria a atingir a melhor ocupação de sempre”. A afirmação é da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que, num balanço aos três dias deste cartaz, mostra-se altamente satisfeita e, naturalmente, motivada a potenciar, ainda mais, a qualidade e a afirmação deste Festival, no mercado internacional e, concretamente, no mercado norte-americano.

Festival que, em 2019, deverá integrar novos conteúdos relacionados com as encenações e os espectáculos de rua que, “visando complementar e enriquecer o programa actual, têm sempre a vantagem de promover a interacção com o público e o seu envolvimento, o que agrada e valoriza o cartaz, porque o torna mais dinâmico e atractivo aos olhos de quem deixa apenas de assistir para fazer parte do próprio evento”, explicou.

Em termos de balanço, a Governante aproveita para destacar, também, a forte adesão da população, local e visitante, aos 3 dias de festividades.

“Tivemos muita procura nos vários espaços de animação, ao longo de todo o programa, o que também é gratificante para os comerciantes, para os grupos e agentes culturais e para a comunidade educativa que foi envolvida na dinamização deste evento”, sublinha a governante, fazendo questão de destacar que o envolvimento da população porto-santense, em particular da Comunidade escolar “tem sido determinante para a crescente afirmação deste cartaz e até para o seu progressivo rejuvenescimento, graças aos alunos que nele participam, ano após ano”.

Recorde-se que, durante 3 dias, entre quinta-feira e este sábado, a Vila Baleira transformou-se para evocar e homenagear Cristóvão Colombo, cumprindo a tradição, com muita animação à mistura e dinamizando a restauração, a hotelaria e a promoção e comercialização dos produtos artesanais.