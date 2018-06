Festas em diversos concelhos da Região compõem a agenda desta quinta-feira, só lhe resta escolher

As festas do concelho de Santa Cruz têm início nesta quinta-feira, com um programa recheado, e perduram até o próximo dia 25 de Junho. Eis o programa desta quinta-feira:

‘Tragédia Portuguesa’ de João França em cena no Baltazar Dias

A Companhia de Teatro ATEF, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias apresentam ‘Um Homem Só – Emigrações’, um espectáculo encenado a partir do romance ‘Uma Tragédia Portuguesa’, de João França. João França nasceu no Funchal em 1908 e faleceu em Lisboa em 1996. Foi escritor, jornalista poeta, actor e dramaturgo. Revolucionário e com laivos de anarquista na juventude, escapou por pouco à perseguição pela PIDE. Na sua obra e textos jornalísticos, expressou os problemas sociais da sua terra. O livro ‘Uma tragédia portuguesa’ é um romance póstumo do autor que tem por pano de fundo a emigração portuguesa para França, na década de 60, retratada fielmente, desde o salto para Espanha, feito clandestinamente, à chegada ao destino final e respectivo trabalho nos ‘bidonvilles’ de Saint-Denis, nos arredores de Paris. No espectáculo levado a palco no Baltazar Dias, no centro da acção está um cenário decorrente da ditadura do Antigo Regime e do pós Revolução dos Cravos, habitado por um emigrante clandestino, refractário, desertor da guerra do ultramar e anti-herói deste história. Pedro dos Anjos, protagonista desta aventura, é um homem ingénuo e de boa-fé que, com a sua simplicidade e inculpabilidade, acaba por cometer crimes contra uma pátria sombria, emigrando ilegalmente e desertando, involuntariamente, do cumprimento de dever num cenário de guerra colonial. Obrigou-se a partir para França, em busca de melhores condições de vida, suposta garantia de um futuro mais desafogado economicamente, para si e para a sua mulher. Mas, uma carta vinda de Portugal fê-lo regressar, impelido por um sentimento de ‘honra’. Foi então que o seu caminho se enredou de outras ilegalidades e das consequências dos seus actos presentes e passados. O espectáculo estará em cena de 21 a 24 de Junho no Teatro Municipal Baltazar Dias.

II edição da conferência ‘Madeira Lupus Clinic’

O Graham Hughes Autoimmune Diseases Center, Associação Médica Sem Fins Lucrativos com sede no Funchal e o Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (NEDAI) levam a efeito a II edição do ‘Madeira Lupus Clinic’, conferência internacional dedicada ao debate, por especialistas de âmbito mundial, dos mais recentes avanços no diagnóstico e tratamento do Lupus Eritematoso Sistémico, nomeadamente os desenvolvidos no 11.º Congresso Mundial de Autoimunidade recentemente, realizado em Lisboa.

EB1/PE/Creche do Lombo do Guiné concretiza festa de final de ano

A EB1/PE/Creche do Lombo do Guiné, organiza, pelas 19 horas, a sua Festa Final de Ano Lectivo ‘arraial madeirense’ para toda a sua comunidade educativa no relvado da escola. Esta efeméride contempla as apresentações habituais de todas as turmas da escola, alguns grupos musicais convidados, entre eles, os gaiteiros do guiné, o grupo de cordas da Fajã da Ovelha, os Old Temptation e fados com a artista Elisa Perestrelo. Haverá ainda comes e bebes e algumas surpresas entre elas: insuflável, roleta, piscina de bolas e roda da sorte.

Conferência sobre o padre Laurindo na Quinta das Rosas

Pelas 18h00, vai realizar-se a conferência ‘Desde a Rua ao Coração, uma abordagem à vida e obra do Padre Laurindo Leal Pestana’, numa palestra a cargo da escritora Graça Alves, que terá lugar no Auditório Mary Jane Wilson, na Quinta das Rosas. Pretende-se, deste modo, prestar homenagem ao Padre Laurindo Leal Pestana, um sacerdote que, durante a primeira metade do século XX, recolheu das ruas da cidade rapazes e raparigas carenciados, a quem alimentava e dava um tecto. Em 1918, veio a fundar a Escola da Mocidade, mais tarde conhecida como Patronato de Nossa Senhora das Dores.

Conferência ‘Partilhar a Viagem’ no Núcleo Museológico Mary Jane Wilson

No âmbito da Semana da Mundial da Acção Conjunta, preconizada pela Cáritas Internacional (por iniciativa do Papa Francisco) e definindo as migrações como temática central deste evento, a Cáritas Diocesana do Funchal, em conjunto com o Secretariado Diocesano das Migrações e Turismo, está a organizar a Conferência ‘Partilhar a Viagem’, a realizar-se no Núcleo Museológico Mary Jane Wilson das 14 horas às 17h30, sendo a entrada livre.

Programa:

14h00 - Sessão de Abertura;

14h10 - 1.º Painel ‘Partilha de Experiências, das entidades, no contexto das migrações’;

15h10 - Questões /Debate;

15h25 Coffee Break – Exposição promovida pelas Associações Convidadas;

15h40 - 2.º Painel ‘Partilha de Experiências, Instituições, no contexto das migrações’;

16h40 Questões / Debate;

17h00 Encerramento.

Início do Ciclo de Conversas no Museu de Arte Sacra

A partir da exposição ‘A Fábrica de Açúcar de Filipa Venâncio. Testemunhos de uma Indústria’ – e através da realização de um Ciclo de Conversas que vai de 21 de Junho a 26 de Julho – o MASF propõe uma reflexão alargada em torno da pintura contemporânea, pondo em destaque os cruzamentos entre o campo da memória e a dinâmica dos arquivos na intersecção com a museologia, contando, para o efeito, com a participação de oradores que procedem de diversas áreas disciplinares. Nesta quinta-feira, terá lugar a primeira conversa deste ciclo.

Encontro de reflexão na Capela da Penha de França

O Movimento Apostólico de Schoenstatt na Diocese do Funchal realiza, pelas 19 horas, uma eucaristia na Capela da Penha de França, pelas 19 horas, seguida de uma reflexão.

Altares de São João 2018 no Funchal

As ruas do Funchal recebem mais uma edição dos Altares de São João. Com animação diária garantida das 16h às 22h, a edição deste ano decorre até 24 Junho em algumas ruas bem características da baixa do Funchal, nomeadamente a Travessa dos Reis, Rua da Conceição, Rua da Figueira Preta, Rua do Frigorífico, Rua da Cooperativa Agrícola e a Praça do Carmo.

Abreu Advogados debate contratação pública

A Abreu Advogados reúne-se, na cidade do Funchal, para uma sessão das ‘Manhãs de Direito’, dedicada ao tema ‘Contratação Pública’, a partir das 09h30, no auditório dos seus escritórios desta cidade. Em cima da mesa irão estar para debate temas como: entidades sujeitas aos procedimentos de contratação pública, consulta e ajuste directo, critérios de adjudicação, propostas e causas de exclusão, plataformas electrónicas e a intervenção e os poderes do Tribunal de Contas.

Debate com Governo Regional na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas, terá início um debate mensal temático nos termos do art.º 202.º do Regimento da Assembleia Legislativa e tendo por base o regimento específico aprovado na Conferência dos Representantes dos Partidos, subordinado ao tema ‘Apoios ao sector produtivo’. O debate inicia-se com a sessão de perguntas dos deputados ao presidente do Governo Regional ou a qualquer membro do Governo Regional, de acordo com o tema definido.

Reunião da Comissão de Recursos Naturais e Ambiente

Os deputados da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente terão uma reunião pelas 14h30, sendo um dos pontos da ordem de trabalhos a primeira apreciação da Proposta de Decreto Legislativo Regional, que ‘Cria a carreira especial de Sapador Florestal da Região Autónoma da Madeira e estabelece o seu regime, bem como altera o Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de Junho, que aprova o regime jurídico do sistema de protecção civil da Região Autónoma da Madeira’.