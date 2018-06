Festas do Concelho inauguram nova marca e nova filosofia

Tiveram hoje início as Festas do Concelho de Santa Cruz, que se realizam sob o lema ‘Santa Cruz Faz’. Um lema que é não só o mote das festividades, mas também a nova filosofia de uma autarquia que, depois de recuperada financeiramente, começou a deixar a sua marca de uma nova dinâmica e de um projecto de futuro.

Este facto foi realçado tanto pelo presidente da Câmara, como pela vereadora Élia Ascensão, coincidentes na necessidade de Santa Cruz recuperar o seu orgulho. Como realçou Élia Ascensão: “O que queremos é que tenham tanto orgulho nesta equipa, como nós temos orgulho em vós”.

Na mesma tónica falou Filipe Sousa que realçou a vontade de fazer e de ir ao encontro daquela que foi a confiança depositada na actual equipa camarária. Santa Cruz Faz será por isso um lema que engloba não só o espírito de um povo, mas também a filosofia de uma equipa que trabalha a pensar no futuro do concelho.

O evento que hoje teve início assinala o 503º aniversário da elevação de Santa Cruz a vila, ou seja a criação do município. São no fundo as festas do concelho, que este ano assumem uma nova roupagem e conceito, implementando-se pela primeira vez o conceito de SantaFaz (Santa Cruz Faz).

É um evento ao ar livre, a realizar-se um pouco por toda a cidade com muita animação, e diversos espectáculos, com especial enfoque na Praça Patrocínio Alves, junto ao Mercado Municipal, onde terão lugar os principais concertos.

”Da Tradição à contemporaneidade”, SantaFaz´18 pretende assumir-se como festival cultural, e visa promover uma oferta eclética e diversificada. Tem como eixos principais, dignificar as manifestações culturais identitárias tradicionais e etnográficas, aliando-se a um fresco novo eixo de contemporaneidade. Este ano o município de Santa Cruz, redobrou a aposta nesta iniciativa de tal forma, que trará três projectos musicais do panorama nacional - Dona Elvida (hoje) Mazgani (amanhã) e Orquestrada (sábado).