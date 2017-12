Festas de antecipação do Fim de Ano são o destaque da agenda deste sábado

‘The day Before’ nas Vespas

O ‘warm up’ para a noite mais longa do ano nas Vespas é já este sábado. A entrada é gratuita para todos até às 2h30.As primeiras 300 pessoas a chegar à ‘catedral’ da noite madeirense têm acesso directo ao sorteio de 50 convites para a passagem de ano com Djs All Stars. O Oxy coloca o som e o Goldrix ilumina mais uma noite nas Vespas.

Pestana CR7 relembra Studio 54

O Studio 54, o clube mais emblemático de todos os tempos, vai ser relembrado no Pestana CR7, sob o tema ‘40 years of Studio 54’. Para os mais distraídos o emblemático club é atualmente um teatro da Broadway, localizado entre a Oitava Avenida e a Broadway em Manhattan, Nova Iorque. No final da década de 1970, no pico do disco sound, o edifício transformou-se no clube mais famoso de todos os tempos e serviu de inspiração para varias casas do género pelo mundo inteiro. Nos comandos vãos estar os dj’s Hernadez, Phill.Me e Gonçalo Camacho, sempre ao som do house, deep house e claro o inevitável disco sound.

IX edição do MachicArtes no Fórum Machico

O Grupo de Teatro de Machico organiza neste sábado um sarau multicultural que envolve vários ramos das artes, nomeadamente a dança, fotografia, música, pintura, a poesia e teatro, concentrados num espectáculo de palco. Este ano haverá um tema etnográfico - os Mascarados no Natal – uma tradição praticamente inexistente na Madeira, mas que ainda tem adeptos em Machico e que remonta aos tempos do início da colonização madeirense. O MachicArtes decorrerá no Fórum Machico, a partir das 20 horas e a entrada terá o custo de 3 euros.

Actividades de Natal na Baixa do Funchal

10h00 – 20h00 – Actuações de Bandas Filarmónicas e Grupos Folclóricos na baixa

do Funchal

11h45 – 12h35 – Ensemble Vocal Regina Pacis – Associação Regional de Educação Artística – Placa central frente à Sé Catedral

17h00 – 17h50 – Ensemble de Percussão – Associação Regional de Educação Artística – Jardim norte do Palácio de S. Lourenço

18h00 – Concerto ‘Com música para o Ano Novo’ – Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira – Teatro Municipal Baltazar Dias

19h30 – 20h30 – Actuação dos Black and White Dixieland Jazz Band – Jardim norte do Palácio de S. Lourenço

21h30 – XX Festival de Coros de Natal ‘Natal no Funchal’ – Orfeão Madeirense – Igreja do Colégio