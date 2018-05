Festa em São Roque do Faial tem início nesta quarta-feira, conheça tudo na sua agenda

VIII Festival da Truta/ Rota da Sidra/ XXV Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana

A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza, de 23 a 27 de Maio, o VIII Festival da Truta/ Rota da Sidra/ XXV Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana. A junção da gastronomia ao Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, que há longos anos se realiza na freguesia será o ingrediente para uma festa grande. Com este projecto pretende-se promover os produtos típicos da freguesia, a truta e a sidra, de forma a alavancar a economia local e regional, aumentando assim os rendimentos dos agricultores e dos empresários da restauração. A festa irá realizar-se em toda a freguesia e pretende envolver o maior número de pessoas.

No sítio do Ribeiro Frio, vai haver música tradicional, prova da sidra a todas as pessoas que por ali passarem e será realizada uma demonstração de pesca desportiva à truta. Na Achada do Cedro Gordo, haverá formação aos produtores de sidra, que tem como objectivo sensibilizar os agricultores para a produção de maior quantidade de pêros/maçãs e utilização dos pomares abandonados. A formação está a cargo da engenheira Regina Pereira, da Direcção Regional de Agricultura.

Circuito Itinerante de filmes premiados

A Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos recebe o Circuito Itinerante de filmes premiados em 2017 - Arquitecturas Film Festival, em parceria com a Trienal de Arquitectura de Lisboa. Os filmes serão distribuídos por duas sessões, sendo que a primeira acontece nesta quarta-feira, às 21 horas, com o Melhor Filme Internacional e o Prémio do Público. A entrada é gratuita.

Apresentação Machico Neon Color Run 2018

Decorrerá nesta quarta-feira, dia 23 de Maio, pelas 17h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico, a apresentação da II edição do Machico Neon Color Run, evento de carácter lúdico-desportivo organizado pela AARAM - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal de Machico.

Concerto de homenagem ao professor Jorge Borges

O Núcleo de Música da Escola Secundária de Francisco promove o concerto de homenagem ‘It Had To Be You’ ao professor Jorge Borges, que brevemente se vai aposentar.

O espectáculo, que conta com a participação especial de antigos músicos que passaram pelo Núcleo de Música da Francisco Franco, realiza-se a partir das 17 horas na Sala de Sessões. O professor Jorge Borges é, desde 1989, coordenador e membro fundador do Núcleo de Música da Escola Secundária Francisco Franco, em conjunto com o professor Mário André e, desde o ano lectivo de 1996/97, coordenador e fundador do ‘Tempo de Jazz’, um espaço criado no Núcleo de Música da ESFF para a aprendizagem e fruição do Jazz. Autor de 16 composições musicais, cinco das quais editadas em disco e outras nove registadas na Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), Jorge Borges marcou também muitas gerações de estudantes de quem foi professor de Economia na Escola Francisco Franco.

Desfile Primavera do Lar Bela Vista

Pelas 14h30, realiza-se a 17.ª edição do Desfile Primavera do Lar Bela Vista, sob o tema 600 anos da Descoberta da Madeira, que contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade. O Desfile da Primavera é uma iniciativa promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, através do Estabelecimento Bela Vista, que se realiza há já alguns anos, assumindo-se como um momento lúdico e de convívio interinstitucional ao ar livre, organizado pelos serviços de animação deste Estabelecimento. Com esta iniciativa, e através de um tema alusivo à Primavera, pretende-se envolver os idosos na confecção dos fatos e na realização de um Desfile/Mostra dos trabalhos realizados pelos próprios. No Desfile estarão presentes cinco lares: Nossa Senhora do Bom Caminho, Santa Teresinha, Vale Formoso, Santa Isabel e Bela Vista, contando com um total de 25 participantes.

CMF promove exposição sobre a identidade da Zona Velha do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal promove, a partir desta quarta-feira, dia 23 de Maio (inauguração às 18h30), a exposição fotográfica ‘Os Rostos da Regeneração - Uma foto-história de Santa Maria’, que visa contar um pouco da história da Zona Velha da cidade, através dos rostos que lá habitam. As fotografias são da autoria de Laura Portinaro, da Universidade do Piemonte Oriental, sob a curadoria de José Zyberchema, e ficarão expostas até dia 15 de Junho, num espaço municipal recém-recuperado no Largo do Corpo Santo, sito ao n.º 26 (horário de funcionamento das 14h às 18h e entradas livres). A exposição faz parte de um projecto de pesquisa realizado por Laura Portinaro, como parte da sua tese de pós-graduação em Geografia Social, em colaboração com a Associação Insular de Geografia. O projecto visa avaliar a sustentabilidade cultural do processo de regeneração da área de Santa Maria, começando pelo projecto Arte das Portas Abertas, através da ‘foodification’ (transformação através da ‘alimentação’) do distrito (particularmente a Rua Santa Maria) e a redescoberta do valor histórico e cultural da área, na qual várias lojas de arte e artesanato foram abertas.

Concerto de Música de Câmara no Belmond Reid’s Palace

Pelas 21h30, no Belmond Reid’s Palace, o Quinteto de Sopros Atlântida traz Debussy, Agay, Ligeti e Piazzolla. Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros.

Programa

Claude Debussy (1862 - 1918) - Arr. Gordon Davies - Petite Suite;

Denes Agay (1911 - 2007) - Five Easy Danses;

György Sándor Ligeti (1923 – 2006) - Six Bagatells;

Astor Piazzolla (1921 - 1992) - Arr. Jeff Scott - Libertango.

Casa da Cultura de Câmara de Lobos exibe trabalhos da Escola Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos, numa parceria com a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, apresenta uma exposição colectiva que poderá ser visitada até ao dia 15 de Junho. Os jovens artistas, pertencentes às turmas 7.º 1; 7.º 2; 8.º 5 PCA; 8.º 6 PCA; o 9.º 2; e o CFC Técnico de Vendas, sob a coordenação dos docentes Ana Filipa Nóbrega, Catarina Marques e Filipe Aires Oliveira, apresentam em telas as suas aptidões artísticas. A exposição insere-se no projecto Laboratório de Artes da Casa da Cultura de Câmara de Lobos que, desde o ano lectivo 2015/2016, pretende incutir o gosto pela cultura, estimulando os valores artísticos e aptidões que possam existir nos jovens no Concelho de Câmara de Lobos.

Festa do Desporto Escolar adiada para esta quarta-feira

Em virtude do dia de luto nacional decretado pelo Governo da República e promulgado pelo presidente da República para esta terça-feira, a Secretaria Regional de Educação informa que a cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar foi adiada para esta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio do Marítimo.

Apresentação das novas bancas das floristas do Mercado dos Lavradores

Pelas 10h, no Mercado dos Lavradores, haverá a apresentação das novas bancas onde se vão instalar as históricas floristas do Mercado dos Lavradores, um dos cartazes de referência daquele espaço e da cidade. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o restante Executivo Municipal vão, igualmente, aproveitar a oportunidade para visitar a IV edição da Semana do Coração, uma iniciativa da Autarquia que decorre no Mercado.

‘Jogos da nossa memória’ e ‘As formas da paisagem vulcânica e nome das terras’ são temas da próxima sessão das Conferências do Teatro

Às 18h00, no Baltazar Dias, acontecerá mais uma sessão das Conferências do Teatro: Madeira de A a Z. Os temas abordados nesta sessão serão ‘Jogos da nossa memória’ e ‘As formas da paisagem vulcânica e nome das terras, das pedras e dos lugares’, tendo como oradores convidados Lígia Brazão e João Baptista. A sessão será realizada no Foyer do Teatro e a entrada é gratuita. Lígia Brazão recordará as memórias da sua infância, relembrando jogos e brincadeiras “num tempo no qual os brinquedos nasciam da imaginação, das plantas que enfeitavam os jardins nasciam vestidos, das cantigas e lengalengas que preenchiam o ar com as vozes melódicas e instrumentos improvisados começavam as rodas em que todas as crianças sorriam de mãos dadas.” Já José Baptista apresentará uma breve visão da toponímia do arquipélago da Madeira, explicando o porquê da atribuição de vários nomes tradicionais e populares, às terras, aos cursos de água, às formas do relevo e às rochas, desde a descoberta do arquipélago até á actualidade.

Ensaio de Pintura ‘Criarte Escolar’ em Santa Maria Maior

Dirigido aos mais pequenos, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior promove anualmente o Ensaio de Pintura intitulado ‘Criarte Escolar’. O encontro artístico entre os alunos das escolas básicas de 1.º ciclo da freguesia decorre nos Jardins do Almirante Reis desde 2005 e pretende unir as escolas através da arte. Com temática livre, as três crianças que representam cada escola da freguesia, dão asas à sua imaginação ao ar livre onde a interacção com os locais e visitantes dão mais cor e vida à zona Histórica da cidade do Funchal. As escolas participantes são as seguintes: EB1/C/PE Prof.º Eleutério de Aguiar, EB1-PE São Filipe, EB1-PE Visconde Cacongo, EB1-PE Ribeiro Domingos Dias. Os trabalhos desenvolvidos são posteriormente expostos no Centro Cívico de Santa Maria Maior. Este ano, a actividade às 14:30 horas, nos Jardins do Almirante Reis.

Acção de limpeza de vegetação invasora em São João Latrão

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita, às 12h00, uma acção de limpeza de vegetação invasora em São João Latrão, freguesia de São Gonçalo – essencialmente remoção de acácias.Trata-se de uma área de três hectares, adjacente a zonas habitacionais, ocupada por vegetação invasora com alto poder combustível e que constitui um risco para as habitações e população das áreas circundantes.

Apresentação da 5.ª edição do ‘Jardim dos Sabores’

Pelas 16h, no Jardim do Lido, decorrerá a apresentação da 5.ª edição do ‘Jardim dos Sabores’, uma iniciativa gastronómica e cultural organizada, em conjunto, pela Câmara Municipal do Funchal, a Junta de Freguesia de S. Martinho e a Frente MarFunchal. O presidente Paulo Cafôfo estará presente na ocasião.

Albuquerque assina protocolo com a Associação Diamantiers de Portugal

Pelas 10 horas, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vai proceder à assinatura de um protocolo com a Associação Diamantiers de Portugal, no Salão Nobre do Edifício do Governo. Depois, às 11h, estará na sessão de abertura do VIII Festival da Truta/Rota da Sidra e no XXV Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, no Ribeiro Frio Às 16h, estará na cerimónia de entrega formal das candidaturas aprovadas na 35.ª Unidade de Gestão do PRODERAM 2020, no auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas. As candidaturas aprovadas contabilizam um investimento total na ordem de 6.340.820,66 euros. Por fim às 20h30, estará na Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar, no Estádio dos Barreiros.

Abertura da Reunião de coordenação do projecto ‘Clean Atlantic’

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, preside, às 09h00, na Reitoria da UMa, à sessão de abertura da Reunião de coordenação do projecto ‘Clean Atlantic’.Trata-se de um projecto ‘Interreg Atlântico’ (2017 – 2020) que tem como objectivo a investigação sobre o lixo marinho, para transpor em medidas concretas e para reportes à OSPAR e CE. Envolve cinco países – Portugal, Espanha, França, Irlanda e Reino Unido. Em Portugal participam no projecto a Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território (DROTA), a ARDITI, a DGRM e o Instituto Superior Técnico. Esta será uma reunião de coordenação de três dias, com 38 representantes de institutos e universidades que fazem parte do projecto (30 de fora da Madeira) É um projecto que visa proteger a biodiversidade e os ecossistemas no Espaço Atlântico, melhorando a capacidade de monitorizar, prevenir e remover o lixo marinho. Paralelamente, pretende contribuir para que aumente a consciencialização da população na mudança de atitudes com o fim de melhorar os sistemas de gestão do lixo marinho.

Plenário adiado para esta quarta-feira

A reunião plenária, que teria lugar no dia 22 de Maio na Assembleia Legislativa da Madeira, foi adiada para esta quarta-feira, sendo a primeira parte dedicada à eleição do representante da Assembleia Legislativa da Madeira no Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECSRAM).