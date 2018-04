Festa da Flor dedica espaço aos vinhos brancos, tintos, roses e espumante da Madeira

Os Vinhos Brancos, Tintos, Roses e Espumantes da Madeira estarão em destaque nas festividades da Festa da Flor, com um espaço unicamente destinado a estes produtos, no Largo da Restauração.

Depois do sucesso do Festival de Rum, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM), promove o evento de vinhos que estará aberto ao público de 26 a 29 de Abril, entre as 15 e as 24 horas. Para além da degustação dos Vinhos com DOP ‘Madeirense’, IGP ‘Terras Madeirenses’ e Espumante de Qualidade da Madeira, os visitantes terão ainda a oportunidade de conhecer melhor estes produtos através da participação em masterclasses, aliando assim o conhecimento ao lazer.

No decorrer do evento realizar-se-ão 6 masterclasses, 3 dos quais em harmonização com acepipes, sendo que os interessados poderão formalizar a sua inscrição para o e-mail: promoção.ivbam@madeira.gov.pt ou directamente no local.

Quinta do Barbusano, Lda., Justino’s, Madeira Wines, S.A., Seixal Wines, Lda., Madeira Wine Company, Octávio Ascensão Ferraz, Juvenal Franco e Seiçal - Sociedade de Produtores de Vinho do Seixal, Lda. serão os produtores de Vinhos com DOP ‘Madeirense’, IGP ‘Terras Madeirenses’ e Vinho Espumante de Qualidade, presentes no decorrer de todo o evento, com stand para venda a copo e/ou garrafa,

Para além das empresas de vinho, haverá também um ponto de venda de comidas, proporcionando assim aos visitantes a possibilidade de criarem e apreciarem harmonias com os vinhos em prova.

Estas ações promocionais são cofinanciadas em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.

Masterclass - Vinhos Brancos, Tintos e Roses da Madeira

Orador - Enólogo, João Pedro Machado:

26 de Abril: das 18h às 19h30

27 de Abril: das 15h30 às 17 horas

28 de Abril: das 15h30 às 17 horas

Masterclass - Vinhos Brancos, Tintos e Roses da Madeira em harmonização com acepipes

Orador - Sommelier, Américo Pereira:

27 de Abril: das 18h às 20 horas

28 de Abril: das 18h às 20 horas

29 de Abril: das 16h30 às 18h30