Ferry na agenda da reunião entre JPP e Ministra do Mar a 21 de Maio

No seguimento do pedido de audiência com a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, o Juntos pelo Povo (JPP) informa que a reunião ficou agendada para o dia 21 de Maio.

Na agenda de trabalho está um conjunto de situações relacionadas com a ligação, por ferry, entre a ilha da Madeira e os portos do continente Português e também a questão do princípio constitucional da continuidade e da solidariedade territorial.

Entre outros aspectos, serão abordadas ainda as directrizes da legislação da cabotagem insular, da necessidade de um observatório para a regulação dos preços da operação portuária, estes últimos significativamente relevantes para a competitividade da economia da Região Autónoma da Madeira.