Ferry feito à medida para “dono da Madeira”

O coordenador do BE Madeira, Paulino Ascenção, abordou hoje a situação da ligação ferry, acusando o Governo de defender os “interesses dos poderosos, contra os interesses do povo madeirense”.

“Foi anunciada, finalmente, a solução do concurso para a ligação ferry entre a Madeira e o continente e esta solução tem todos os contornos de um fato feito à medida para o grupo conhecido como dono da Madeira”, acusou Paulino Ascenção, referindo-se ao Grupo Sousa.

O coordenador do Bloco considera “extraordinário que o armador que antes fez a operação entre a Madeira e o Continente não tenha encontrado motivos de interesse para concorrer a esta linha e que depois seja anunciado como subcontratado pela única empresa que se apresentou a concurso público”.

“Não havia condições para o Armas explorar a linha em seu nome, mas já há condições para repartir essa exploração com a Empresa de Navegação Madeirense”, atirou Paulino Ascenção, que entende que foram criadas limitações no próprio caderno de encargos do concurso para excluir potenciais concorrentes, nomeadamente a limitação ao transporte e desembarque de carga no Porto do Funchal.

Sobre as condições do Porto do Funchal para acolher a respectiva operação, Paulino Ascenção critica ainda a falta o “desnorte” e “falta de visão” do Governo Regional, criticando a opção pela revitalização da Lota do Funchal num porto turístico como é o do Funchal. “Se este é um porto turístico é para passageiros, não é para descarregar pescado”, rematou o bloquista.