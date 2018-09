Feira de Economia Social arranca já amanhã

Terá lugar amanhã, pelas 15h30, na Praça do Povo, a sessão de abertura da III Feira de Economia Social e Solidária, presidida pela secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

O Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais realiza, pelo terceiro ano consecutivo, a Feira de Economia Social e Solidária, a decorrer entre os dias 21 e 22 de Setembro, na Praça do Povo.

Um marco importante na Região Autónoma da Madeira, com o objectivo de proporcionar às entidades locais de Economia Social e Solidária a oportunidade de apresentar e promover os seus projectos, produtos e serviços.

Para além da vertente Social e Solidária, o evento contempla ainda iniciativas dedicadas ao artesanato e gastronomia da RAM e um vasto programa de animação, contando com a participação de todas as Casas do Povo, Instituições Particulares de Solidariedade Social, e demais organizações de Economia Social.

Do cartaz sobressai o concerto de Tiago Bettencourt, que animará a feira no sábado, pelas 21 horas.