Fecho da agência da CGD no Caniço “vai afectar a população”

A CDU Madeira esteve este domingo no Caniço, onde abordou o encerramento da agência da CGD naquela localidade, e todos os constrangimentos que advêm dessa decisão para os trabalhadores deste balcão, mas também para a população da cidade e do próprio Concelho, balcão que servia a população de outras freguesias, como a da Camacha.

O fecho deste serviço, naquele que é um grande pólo residencial, empresarial e turístico na região e cuja população constitui mais de metade do Concelho de Santa Cruz, colide com os interesses das pessoas e com o devido papel de serviço público por parte desta entidade pública.

Os comunistas alegam que todo o plano que a CGD tem vindo a desenvolver na Região para redimensionar os seus balcões, agrava as assimetrias regionais face a outras localidades do país além de comprometer e degradar a qualidade do serviço público prestado por esta instituição bancária.

Salientam os vários problemas que o Concelho de Santa Cruz acusa, no que concerne aos transportes públicos, nomeadamente a escassez e a fraca regularidade horária, pelo que fechar este balcão da CGD no Caniço será “extremamente penalizador” sobretudo para a população idosa, para pessoas com mobilidade reduzida e para as que não tenham meios de transporte próprios.

“Não entendemos o critério de mais este encerramento e colocaremos esta questão aos seus responsáveis, por via parlamentar, pois com mais este encerramento, confirma-se que o Estado está a contribuir para a desvalorização desta instituição pública que deveria estar ao serviço do desenvolvimento económico e social de todo o país, incluindo as Regiões Autónomas”, refere a CDU.