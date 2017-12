Fátima Lopes e Nini Andrade da Silva homenageadas no Liceu Jaime Moniz

São as únicas mulheres no meio de dezasseis homens: as fotografias de Fátima Lopes e de Nini Andrade da Silva já integram o grupo de homenageados do renovado núcleo museológico “O Lyceu”, criado para as comemorações do 180 anos da Escola Secundária Jaime Moniz, a mais antiga do país.

Dispostas logo à entrada do núcleo museológico, estão molduras com fotografias de Jaime Moniz, claro, mas também de Luís da Câmara Pestana, Vírgilo Teixeira, Irineu Barreto, Miguel Albuquerque ou Alberto João Jardim, entre outros ex-estudantes do Liceu Jaime Moniz.

Inaugurado em inícios de Outubro, “O Lyceu” ganhou esta quarta-feira as imagens da estilista e designer de interiores madeirenses, ambas com trabalhos espalhados pelo mundo fora (e que não puderam estar presentes na inauguração a 4 de Outubro).